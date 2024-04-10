مقتل ثلاث شقيقات صغيرات في غرق مركب للمهاجرين قرب جزيرة خيوس اليونانية

أعلن خفر السواحل اليونانيون، العثور على "جثث ثلاث فتيات أكدت والدتهن فقدانهن، على شاطئ صخري يصعب الوصول إليه شمال غرب جزيرة خيوس اليونانية بعد غرق مركب مهاجرين".
وذكر خفر السواحل، لوكالة "فرانس برس"، أن "الأطفال هم ثلاث بنات في الخامسة والسابعة والعاشرة من العمر"، مؤكدين أن "ثلاث سفن تابعة للبحرية أنقذت حتى الآن 19 مهاجرا بينهم ثمانية قاصرين ووالدة البنات اللواتي غرقن".
وذكرت قناة التلفزيون العامة "إي ار تي" (ERT)، أن "المركب كان يقل 27 راكبا معظمهم من الأفغان". لكن حسب خفر السواحل، ما زال عدد الركاب على متن المركب الذي أقلّ المهاجرين من الساحل التركي غير مؤكد.
وأرسلت وحدات من الشرطة وعناصر الإطفاء لإنقاذ الناجين والمساعدة في البحث عن مفقودين محتملين.
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