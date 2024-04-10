مفتي عكار: الطبقة السياسية الحاكمة لا يهمها إلا المحاصصات خدمة لمصالحها الذاتية

أَمّ مفتي ​عكار​ الشّيخ ​زيد بكار زكريا​، صلاة ​عيد الفطر​، في مسجد حلبا الكبير، وشدّد في خطبته على أنّه "يحزننا ويحزّ في نفوسنا أن يأتي العيد تلو العيد والبلاد في فراغٍ رئاسي طال أمده، وشلل مؤسّساتي كبير، في ظلّ وجود طبقة سياسيّة حاكمة لا يعنيها بكاء المرضى ولا عذابات التّلاميذ وأهاليهم، ولا معاناة النّاس على الطّرق وأبواب المستشفيات، ولا كلّ ما يجري للنّاس من آلام؛ لا يهمّها إلّا المحاصصات خدمةً لمصالحها الذّاتيّة".

وأشار إلى أنّ "ما يجري في ​غزة​ من إجرام يدمي القلوب، لكنّه لا يتعارض مع فرحنا بالعيد، لأنّه فرح المؤمنين بعد صيام"، لافتًا إلى أنّ "علينا أن نحمد الله على كلّ نعمة، فأمام ما يجري في غزة من دمار، نحن لا زلنا بخير، فلنحمد الله على كلّ ذلك ولنحرص على رضا الله وتقواه في كلّ أفعالنا".

وأكّد زكريا "ضرورة نبذ الفتن والسّلاح المتفلّت بالقول: فلنتقّ الله في هذا السّلاح المتفلّت في مجتمعاتنا، الّذي يهتك دماء النّاس بدون سبب، وينشر الفوضى في كلّ مكان".