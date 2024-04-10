نقابة محرري الصحافة نعت الصحافي والكاتب سيمون سمعان

أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، أن "الموت غيب الصحافي والكاتب والمربي سيمون سمعان. وهو خاض ميدان الإعلام محررا، كاتبا ومراسلا في الوكالة الوطنية للإعلام، الديار، نداء الوطن، السفير، المسيرة"، لافتةً الى أنه "انتسب إلى نقابة المحررين في العام 2016، عرف عنه اجتهاده واجادته اللغة العربية واسلوبه الانيق في الكتابة".

ولفت النقيب جوزف القصيفي، في نعيه، الى أن "سيمون سمعان أنزل شراعه عن سارية العمر، ومضى في اغفاءة أبدية، واودع يراعه واوراقه في حقيبة الذكريات. هذا الفتى الجبيلي الذي غمس ريشته في يم مدينة الحرف، يستقطر منها جميل الكلم وانيقه، انتقل من التعليم إلى الصحافة التي رأى فيها رسالة تماثل في نبلها رسالة التربية".

وأضاف "توقف قلبه عن الخفقان، وهو كان قلبا يخفق بالحب، والود. واسلم الروح لباريها والحزن يتآكله على لبنان الذي هام به وأخلص له. وهو عاد اليه بلهفة المشتاق ليعانق ترابه المبارك".