رؤساء بلديات في البقاع قدّموا عبر "النشرة" التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد

بمناسبة ​عيد الفطر​ السعيد، قدّم رئيس ​بلدية مجدل عنجر​ سعيد ياسين التّهاني عبر "​الخليج 365​"، متمنّيًا أن يتمّ انتخاب رئيس ل​لبنان​ لإنقاذ المؤسّسات.

بدوره، رئيس بلدية حزرتا حسين ابو حمدان عايد اللّبنانيّين بمناسبة عيدَي الفطر و​الفصح​، معربًا عن أمله في أن تحمل الأيّام المقبلة كلّ الخير، وفي أن يكون النّصر حليفنا ضدّ إسرائيل.

كما قدّم رئيس بلدية ​قب الياس​ جهاد المعلم التّهاني بمناسبة الأعياد، مشيرًا إلى أنّ من المؤسف أنّنا وصلنا إلى الوضع الّذي نحن فيه اليوم، بسبب الأحوال الاقتصاديّة والأمنيّة، ونأمل أن تكون الأعياد خيرًا وبركةً على الجميع.

أمّا رئيس بلدية حارة الفيكاني حسن دلول فعايد المسلمين والمسيحيّين بمناسبة عيدَي الفطر والفصح، مشدّدًا على أنّ الحرب مأساة على الجميع، وتمنّى انتخاب رئيس وتشيكل حكومة وإعادة انتظام الإدارات في لبنان.

من جهته، أعرب رئيس ​بلدية سعدنايل​ حسين شوباصي عن أمله في أن يتمّ انتخاب رئيس للجمهوريّة وإجراء ​الانتخابات البلدية​، وتمنّى أن يشعر النّاس بالاطمئنان في البلد.