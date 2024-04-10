القوات الروسية تدمر قاعدة تخزين أوكرانية مع 32 مدفع هاوتزر

ياسر رشاد - القاهرة - دمر الطيران التكتيكي العملياتي الروسي والطائرات المسيرة وكذلك الصواريخ وطاقم المدفعية قاعدة تخزين تضم 32 مدفع هاوتزر وورشتين لتجميع الطائرات المسيرة ومنشأة لتدريب وإطلاق القوارب المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية قاعدة تخزين الأسلحة والذخائر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والتي تضم 32 مدفع هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، وورشتين لتجميع الطائرات المسيرة، ومنشأة لإعداد وإطلاق القوارب المسيرة، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 128 منطقة".

وأضافت الوزارة أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 172 طائرة أوكرانية مسيرة، وثلاث قنابل موجهة من طائرات "هامر" المصنوعة في فرنسا، وصاروخين من راجمات "هيمارس" و"أوراغان"".



وأضافت الوزارة أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 172 طائرة أوكرانية مسيرة، وثلاث قنابل موجهة من طائرات "هامر" المصنوعة في فرنسا، وصاروخين من راجمات "هيمارس" و"أوراغان"".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكري

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

