قيادي في حزب الله: ليس أمام إسرائيل سوى الخضوع لشروط المقاومة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني الشيخ علي دعموش أنه ليس أمام إسرائيل سوى الدخول في الحل السياسي والخضوع لـ "شروط المقاومة".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأربعاء عن دعموش قوله، خلال حفل تكريمي أقامه حزب الله "على ‏طريق القدس"، إن "‏العدو الصهيوني إذا كان يعتقد ‏أنه بقتل خيرة مجاهدينا يمكنه أن ينال من عزم ‏وقوة المقاومة فهو مخطىء، فنحن في حزب الله نقوى ونكبر ‏بالشهداء".

وأضاف أن "‏استهداف العدو لمجاهدينا وكوادرنا لن يخرج جيش الاحتلال من تحت ‏نيران ‏المقاومة، ولن يعيد المستوطنين إلى مستوطناتهم في الشمال، ولن يعوض ‏عجز إسرائيل وفشلها في ‏تحقيق أهدافها، ولن يدفع المقاومة للتراجع عن ‏مواقفها ومواصلة عملياتها في الجنوب ومساندة غزة طالما ‏العدوان مستمر ‏عليها".

وأكد أنه "في مقابل كل استهداف هناك رد مباشر وسريع، وفي مقابل كل ‏توسعة هناك توسعة تناسبها، وهذا ‏ما تؤكده المقاومة في الميدان في كل يوم، ‏ولا تراجع عن هذه المعادلة مهما كانت التضحيات والتداعيات".‏

ورأى أن الأمل بالنصر في هذه المعركة كبير جدا، بالرغم من حجم ‏التضحيات والآلام والمعاناة، فالعدو ‏مأزوم وفي حالة تخبط وانحدار، وهو في ‏مأزق كبير على المستوى السياسي والعسكري وعلى مستوى ‏الرأي العام ‏العالمي، والوقت بدأ ينفد أمامه" .

وأشار دعموش إلى أن "هروب العدو نحو المزيد من الإجرام وارتكاب ‏المجازر لن يخرجه ‏من حالة الانحدار الذي يعيشه، والضياع والفشل الذي ‏يتخبط فيه، وليس أمام العدو سوى التخلي عن ‏المماطلة والمكابرة والعناد، ‏والدخول في الحل السياسي ووقف العدوان والخضوع لشروط المقاومة".‎ ‎