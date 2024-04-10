خمسة قتلى وعشرات الجرحى في حريق مبنى في هونغ كونغ

أعلنت السلطات الصينية، عن "مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصابة عشرات آخرون بحريق شب في مبنى سكني قديم في أحد أكثر أحياء هونغ كونغ اكتظاظا بالسكان".

وأوضحت السلطات، أن "41 شخصا أصيبوا وتم إجلاء نحو 300 بعد اندلاع الحريق في المبنى المؤلف من 13 طابقا في حي يو ما تي في هونغ كونغ"، لافتةً الى أنه "أخمد مئات من عناصر الإطفاء الحريق في المبنى المشيد قبل ستين عاما بعد ساعات عدة على اندلاعه وانقذوا 250 شخصا".

وأوضح المسؤول في فرق الإسعاف تونغ سي-هو، أن "بين المصابين 38 نقلوا إلى المستشفى وقد أصيبوا بحروق أو استنشقوا الدخان".

وذكر مسؤول السلطة التنفيذية في هونغ كونغ جون لي، في بيان، أنه "حزين للغاية لسقوط ضحايا مقدما التعازي للعائلات".

ونشرت محطات التلفزة المحلية لقطات تظهر مقيمين في المبنى يلوحون بقطع قماش من نوافذ شققهم طالبين النجدة فيما سارع البعض إلى سطح المبنى.