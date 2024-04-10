العثور على مواطن مصاب بطلق ناري جثة داخل منزله في ضهر العين- الكورة

عُثر على المدعو "ع. م" في العقد السّابع من عمره، جثّة داخل منزله في منطقة ضهر العين- الكورة، مصابًا بطلق ناري في قلبه.
على الفور، حضر عناصر من القوى الأمنيّة والأدلّة الجنائيّة وفرق الإسعاف إلى المكان، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.
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