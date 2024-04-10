العثور على مواطن مصاب بطلق ناري جثة داخل منزله في ضهر العين- الكورة

عُثر على المدعو "ع. م" في العقد السّابع من عمره، جثّة داخل منزله في منطقة ​ضهر العين​- ​الكورة​، مصابًا بطلق ناري في قلبه.

على الفور، حضر عناصر من القوى الأمنيّة والأدلّة الجنائيّة وفرق الإسعاف إلى المكان، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.