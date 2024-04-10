تفتيش العائدين إلى شمال غزة!.. مسئول مصري يكشف حقيقة المقترح الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية حقيقة المقترح الأمريكي بأن تجري مصر عمليات تفتيش للنازحين العائدين إلى شمال قطاع غزة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري مسئول نفيه ما تناولته بعض وسائل الإعلام بوجود مقترح أمريكي يقضي بأن تجري مصر عمليات تفتيش للنازحين العائدين إلى شمال غزة.

وأكد المصدر أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين جميع الأطراف للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت.

وفي السياق، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في غزة "خاطئة"، وحض إسرائيل على الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.

وفي تصريحات صحفية، قال بايدن إن مقتل 7 عمال إغاثة الأسبوع الماضي بغارة إسرائيلية في غزة يعملون لصالح مؤسسة خيرية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا الأسبوع الماضي كان "فظيعا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لذلك ما أدعو إليه أنا هو أن يدعو الإسرائيليون فقط إلى وقف لإطلاق النار، والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بالوصول الكامل لجميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل البلاد."