استدرجوه قبل صلاة العيد.. مقتل طفل وسرقة "توكتوك" بإحدى قرى الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

تكثف أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن الفيوم، جهودها لكشف غموض مقتل طفل عمره 17 عامًا، عُثر عليه بعد ظهر أول أيام عيد الفطر المبارك، على الطريق الذي يصل منطقة فوز بنجع شبل في نطاق الوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز إطسا.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة مركز إطسا، بالعثور على جثة طفل يُدعى عبد الناصر جمال عبد الله - 17 عامًا، مقيم بمنطقة الغرق بحري.

تم تشكيل فريق بحث قاده المقدم هيثم طلب رئيس مباحث قسم شرطة مركز إطسا، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، حيث كشفت التحريات الأولية، أن الطفل يعمل على "توكتوك" قديم بعد وفاة والده، وذلك للمساعدة فى الإنفاق على والدته وأشقائه.

وأضافت التحريات أنه جرى استدراج الطفل من قبل مجهولين، من منطقة فوز إلى الشبلى ليلًا، ثم أنزل اللصوص الطفل من التوكتوك" وضربوه بآلات حادة على منطقة الرأس والظهر والبطن، وسرقوا "التوكتوك" وألقوا بجثمان الطفل في أحد الحقول الزراعية.

جرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، وأخطرت النيابة للتحقيق.