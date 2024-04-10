أفادت معلومات عن إحراق مكتب الحزب السوري القومي في جديتا سنتر هاشم. وفي التفاصيل، اشارت المعلومات الى انه تم إلقاء قنبلة مولوتوف على مركز القومي الإجتماعي في جديتا، ورفع علم القوات اللبنانية.

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