بايدن: الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ستقيم شبكة دفاع جوي مشتركة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن بان الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ستقيم شبكة دفاع جوي مشتركة، وذلك خلال زيارة دولة يقوم بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الى واشنطن تركز على تعزيز العلاقات الدفاعية في مواجهة الصين.

واوضح بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع كيشيدا، بانه "للمرة الأولى، ستقيم اليابان والولايات المتحدة وأستراليا شبكة صواريخ جوية وبنية دفاعية".