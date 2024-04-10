الفسحة بـ 5 جنيهات.. الأسرة والطفولة 42 عامًا خدمة في الأعياد بكفر الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

على ضفاف نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق في كفر الشيخ، تقع حديقة الأسرة والطفولة أقدم المتنزهات، والأشهر في المحافظة ويتوافد عليها المواطنين من أبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة للاستمتاع بالتنزه فيها نظرًا لموقعها الذي يجذب الجميع، ورخص ثمن رسوم الدخول.

"الحمد لله دائما بنشتغل على تطوير الحديقة ومازالت تحتفظ برونقها..منذ إنشاء الحديقة من 42 عامًا ومازالت قبلة المواطنين لقضاء وقت التنزه فيها"، بتلك الكلمات تحدث المحاسب محمد شعبان، مدير حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق في كفر الشيخ لـ"الخليج 365" راصدًا العمل على تطوير الحديقة طوال 4 عقود وامتيازاتها في خدمة الزائرين في الوقت الحالي.

أكد مدير حديقة الأسرة والطفولة في مدينة دسوق أن الحديقة تقع على مساحة 13 الف و500 مترًا تقريبًا على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، وبها تأمين شامل مع الجهات الأمنية سواء مع شرطة المسطحات، والإنقاذ النهري، والمباحث بالتنسيق مع رجال الأمن الإداري لتأمين الزوار بشكل كامل منعًا لحدوث حالات غرق، ووجود أعمال خارجة تعكر صفو المواطنين.

وكشف عن صدور توجيهات من رئيس مركز ومدينة دسوق جمال ساطور، بشأن العمل على تطويرها خلال شهر رمضان الماضي استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وكذا موافقته على طرح رسوم الدخول بمبلغ 5 جنيهات للفرد الواحد.

وقال مدير الحديقة إن ما يميز الحديقة خلال الآونة الأخيرة وجود فريق من الأمن الإداري بقيادة ناصر فضيل نائب المدير للشئون الأمنية والإدارية للقيام بعملية ضبط المنظومة الأمنية داخل الحديقة للعمل على راحة الزائرين، بجانب تواجد الرحلات النيلية التي تنطلق من المرسى في الحديقة عن طريق القوارب والمراكب الثابتة والمتحركة.

وأضاف أن هناك خدمات ترفيهية أخرى مثل وجود مدينة ملاهى جديدة متكاملة وحديقة حيوان متنوعة، والعاب 7d واماكن الفوتوسيشن، والرسم المتنوع بالوان مختلفة للاطفال، وملاهي للأطفال مع توفير كل المشروبات والأطعمة التي يحرص الزائر على تناولها وبأسعار مناسبة.