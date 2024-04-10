مصيف بلطيم يستقبل المصطافين في أول أيام عيد الفطر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبلت مدينة مصيف بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الآلاف من المصطافين منذ الصباح الباكر عقب صلاة عيد الفطر، وذلك لقضاء إجازة العيد بالمصيف.

وشهدت مناطق الشواطئ بمدينة مصيف بلطيم إقبال الزائرين على الملاهي للاستمتاع بالتنزه، وكذا إقبال شديد من الأطفال وذويهم للمرح بألعاب الأطفال المتنوعة.

وقرر هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، في درجة الاستعداد بكافة المرافق، وتقديم كافة التسهيلات للزوار للاستمتاع باجازة عيد الفطر المبارك خاصة بعد تطوير مناطق المصيف في الفترة الأخيرة.

وكانت مدينة مصيف بلطيم شهدت حملات نظافة مكثفة في الحدائق والمتنزهات استعدادًا لاستقبال المصطافين في إجازة عيد الفطر المبارك.