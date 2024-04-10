بايدن: كمية المساعدات التي تسمح إسرائيل بإيصالها إلى غزة "غير كافية"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الجهود الإسرائيلية لتعزيز وصول المساعدات لقطاع غزة مازالت غير كافية، مضيفاً أن الولايات المتحدة تنتظر وفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتزاماته.

ودعا بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض الأربعاء، نتنياهو إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر. واعتبر أن كمية المساعدات التي تسمح إسرائيل بإيصالها إلى القطاع "غير كافية".

وبعد أيام من اتصال شابه التوتر بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال بايدن إنه كان صريحاً وواضحاً مع نتنياهو في تأكيد أن إسرائيل عليها السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

في المقابل حض بايدن حركة حماس على الرد على مقترح تقدّم به الوسطاء لهدنة في غزة تشمل الإفراج عن الأسرى. وقال إن "الأمر يتعلق حالياً بحماس، عليها المضي قدماً بشأن المقترح الذي طُرح".