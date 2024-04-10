خلاف على مضَيفة.. 5 مصابين بطلقات نارية في مشاجرة مسلحة شمالي قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

أصيب 5 أشخاص بطلقات نارية، اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، في مشاجرة بالأسلحة النارية اندلعت بقرية حاجر الدهسة، في مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بإصابة 5 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة في فرشوط، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وبعد الفحص تبين إصابة كل من "خليل.س، يبلغ من العمر 50 عامًا، وعبدالرحمن..م، يبلغ من العمر 25 عامًا، يبلغ من العمر 25 عامًا، وثلاثة آخرين بطلق خرطوش إثر مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب مضيفة كلًا من الطرفين ينسب ملكيتها له، داخل مركز فرشوط أول أيام عيد الفطر المبارك.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي وتقرر تحويل 3 حالات منهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.