لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها من وإلى طهران وسط أزمة الشرق الأوسط

اعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية إنها قررت بعد تقييم دقيق تعليق رحلاتها من وإلى طهران حتى غد الخميس على الأرجح "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

واوضح متحدث باسم الشركة لـ"رويترز" باننا "نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار وعلى اتصال وثيق مع السلطات. سلامة الركاب وأفراد الطاقم هي الأولوية القصوى للوفتهانزا".