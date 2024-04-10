مصلحة الأرصاد توقعت ان ينحسر تدريجيا المنخفض الجوي مع بقاء بعض التقلبات المحلية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان ينحسر تدريجيا المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط، حيث يتجه شرقا مع بقاء بعض التقلبات المحلية خاصة في المناطق الداخلية.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهرنيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً إجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية تشتد اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الداخلية مع احتمال حدوث برق ورعد .

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم في المناطق الداخلية مع تساقط أمطار متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد،

السبت: قليل الغيوم االى غائم جزئياً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات مساء ويتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الداخلية.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية والداخلية .