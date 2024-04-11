وزير الدفاع الإيراني: تعليق الطيران في أجواء طهران بسبب مناورات عسكرية

اوضح وزير الدفاع الإيراني وزير الدفاع الايراني العمید محمد رضا قرائي آشتیاني لوكالة "مهر"، بان تعليق الطيران في أجواء طهران بسبب مناورات عسكرية اعتبارا من منتصف الليل بتوقيت إيران. وفي السياق، ذكرت وكالة تسنيم الايرانية بان الحرس الثوري الإيراني على وشك اختبار نظام دفاع صاروخي جديد. ولفتت الى انه سيتم إطلاق الصاروخ من قاعدة صواريخ في مدينة قم واعتراضه بواسطة نظام دفاعي جديد وسط الصحراء.

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