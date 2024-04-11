سبعة قتلى في ضربات روسية واستهداف منشأتين للطاقة في أوكرانيا

قُتل سبعة أشخاص في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وأوديسا (جنوب) خلال هجمات ليلية استهدفت منشأتين لانتاج الطاقة، مع مواصلة روسيا استهداف شبكة الكهرباء الأوكرانية.

وأعلن حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر أن أربعة أشخاص قتلوا بينهم فتاة في العاشرة من العمر، وأصيب سبعة بجروح.

وأشار الى أن "رجلاً في حال الخطر وبترت ساقاه" مؤكدا أن المنطقة أصيبت بصواريخ بالستية روسية.

وفي وقت سابق، قتلت امرأتان وطفل جراء غارة روسية على منطقة خاركيف التي تتعرض غالبا لضربات من موسكو، بحسب الداخلية الأوكرانية التي أشارت إلى إصابة شخصين بجروح.