قُتل سبعة أشخاص في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وأوديسا (جنوب) خلال هجمات ليلية استهدفت منشأتين لانتاج الطاقة، مع مواصلة روسيا استهداف شبكة الكهرباء الأوكرانية.
وأعلن حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر أن أربعة أشخاص قتلوا بينهم فتاة في العاشرة من العمر، وأصيب سبعة بجروح.
وأشار الى أن "رجلاً في حال الخطر وبترت ساقاه" مؤكدا أن المنطقة أصيبت بصواريخ بالستية روسية.
وفي وقت سابق، قتلت امرأتان وطفل جراء غارة روسية على منطقة خاركيف التي تتعرض غالبا لضربات من موسكو، بحسب الداخلية الأوكرانية التي أشارت إلى إصابة شخصين بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر سبعة قتلى في ضربات روسية واستهداف منشأتين للطاقة في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.