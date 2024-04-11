حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن حركة حماس على الرد على مقترح تقدّم به الوسطاء لهدنة في غزة تشمل الافراج عن الاسرى، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر.
واوضح بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن "الأمر يتعلق حاليا بحماس، عليها المضي قدما بشأن المقترح الذي طُرح"، معتبرا أن كمية المساعدات التي تسمح إسرائيل بإيصالها إلى القطاع "غير كافية"، وذلك بعد أيام من اتصال شابه التوتر بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يؤكد أن على حركة حماس الرد على مقترح التهدئة في غزة: إسرائيل لا تسمح بإيصال مساعدات كافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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