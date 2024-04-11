وزير الدفاع الاسرائيلي: سنفتح معبرا جديدا في الشمال لتوصيل المساعدات الأردنية والخارجية لغزة

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل ستفتح معبرا بريا جديدا يهدف في الأساس إلى تيسير توصيل المساعدات للفلسطينيين في غزة من الخارج أو من الأردن.

واوضح غالانت للصحفيين، إن المعبر الجديد سيُنشأ في الجزء الشمالي من حدود غزة لتقليل المدة التي يستغرقها وصول المساعدات بالشاحنات من أسدود الواقعة على بعد 40 كيلومترا.

وذكر غالانت إن المعبر الجديد سيعزز توصيل المساعدات التي تصل برا من الأردن إلى شرق إسرائيل. وأضاف "لهذه تأثير مباشر على تدفق المساعدات التي نعتزم إغراق غزة بها... كما أنها ستعمل على تبسيط عمليات التفتيش الأمنية وتعزيز عملنا مع الشركاء الدوليين".

وقال مصدر إغاثي إن المعبر سيكون بين قرية زيكيم الإسرائيلية وقرية السيافا الفلسطينية.