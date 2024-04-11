مصطفى بكري: استشهاد أولاد وأحفاد إسماعيل هنية خير رد على الكذابين والمشككين

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، على استشهاد 6 من أبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء: «ماذا يقول هؤلاء الذين نشروا دعاياتهم السوداء ضد المقاومة، وزعموا أن إسماعيل هنية، رئيس حركة حماس، قد هرب أولاده إلى الخارج وتركوا غزة».

وأضاف: «استشهاد ستة من الأبناء والأحفاد هو خير رد على هؤلاء الكذابين، الذين لا يتوقفون عن التشكيك لخدمة العدو الصهيوني».

وفي وقت سابق، قالت وكالة «شهاب» للأنباء، إن ثلاثة من أبناء زعيم الحركة إسماعيل هنية، استشهدوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن حازم وأمير ومحمد هنية، أبناء رئيس المكتب السياسي للحركة، استشهدوا و3 من ذويهم في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقال هنية، في تصريحات صحفية، عقب تلقي الخبر إن استشهاد أبنائه لن يؤثر على مطالب الحركة المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وأضاف: «مطالبنا واضحة ومحددة ولا تنازل عنها، وإذا كان العدو يعتقد أن استهداف أبنائي في ذروة المفاوضات وقبل أن يصل رد الحركة أن هذا سيدفع حماس إلى أن تغير موقفها فهو واهم».