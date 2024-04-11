شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات مقاطعة أورينبورغ تتسبب في إجلاء أكثر من 7 آلاف شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجلت حكومة إقليم مقاطعة أرينبورغ نحو 7.5 آلاف شخص من المناطق التي غمرتها المياه في المقاطعة، وذلك إثر انهيار سد "أورسك" يوم 6 أبريل الجاري.

وأفادت الحكومة الإقليمية في بيان أمس الأربعاء، أنه أُجلي 7457 شخصًا من منازلهم المغمورة بالمياه، ونُقل 1493 شخصًا آخرين إلى 39 مركزًا للإقامة المؤقتة، فيما نقل 570 رأسًا من حيوانات المزارع إلى مناطق آمنة.

