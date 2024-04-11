واشنطن تدعو لسرعة تقديم المساعدات لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال قائد الجيش الأميركي في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي أمام الكونجرس اليوم الأربعاء إن قذائف المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية لدى أوكرانيا ستنفد «خلال مدى زمني قصير» من دون الدعم الأميركي، مما يجعلها عرضة لهزيمة جزئية أو كلية.

وأضاف كافولي أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي «إذا تمكن أحد الطرفين من إطلاق النار ولم يتمكن الآخر من الرد، فإن الجانب الذي لا يستطيع الرد سيخسر. لذا فإن المخاطر كبيرة جداً».

ويرفض رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الدعوة للتصويت على مشروع قانون من شأنه توفير 60 مليار دولار إضافية لأوكرانيا في حين يسعى البيت الأبيض جاهداً لإيجاد سبل لإرسال المساعدة إلى كييف.