إيران تعلن إغلاق المجال الجوي منتصف الليل وبعد دقائق تنفي الخبر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في ظل التوترات القائمة بين كل من طهران وتل أبيب عقب استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق أول أبريل، وتأهب إسرائيل وأمريكا من توجيه ضربات إيرانية ردا على الهجوم، خرجت وكالة مهر الإيرانية لتعلن غلق المجال الجوي الإيراني أمام الطائرات وبعد دقائق حذفت الخبر وقامت بنفيه.

وكتبت الوكالة عبر موقعها على الانترنت: "زعمت وسائل إعلام أجنبية أن وكالة مهر للأنباء نقلت عن وزير الدفاع قوله: "إن الحركة الجوية فوق طهران ستتوقف اعتباراً من منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بسبب مناورات عسكرية وهذا الخبر كاذب بالأساس ولا يوجد مثل هذا الخبر في وكالة مهر".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ، نقلاً عن وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، إنه أعلن تعليق التحليق في أجواء طهران، بسبب "مناورات عسكرية"، اعتباراً من منتصف الليل بتوقيت طهران المحلي.

وهددت إيران خلال الأيام الماضية، بضرب إسرائيل رداً على هجوم استهدف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق، في الأول من أبريل الجاري، ما أسفر عن سقوط مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى.

وأعلنت شركة الطيران العملاقة "لوفتهانزا" الألمانية، الأربعاء، تعليق رحلاتها من وإلى العاصمة الإيرانية طهران حتى، الخميس، بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم الشركة الألمانية: "نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار، وعلى اتصال وثيق مع السلطات.. سلامة الركاب وأفراد الطاقم هي الأولوية القصوى للوفتهانزا".

وكان مرشد إيران علي خامنئي، شدد على أن إسرائيل "ستُعاقب" بعد الضربة التي دمّرت مبنى قنصلية طهران في دمشق، معتبراً أن تل أبيب "ارتكبت خطأً" بهجومها على القنصلية، بينما هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالرد في الأراضي الإيرانية، إذا شنت طهران هجوماً على إسرائيل.