لمواجهة طموحات الصين..أمريكا تعلن إنشاء شبكة دفاع جوي مشتركة في اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستقيم شبكة دفاع جوي مشتركة مع اليابان وأستراليا، في خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الدفاعية مع طوكيو منذ الحرب الباردة.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "يتّخذ بلدانا معا خطوات مهمة لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني" في مواجهة الصين.

وأضاف "هذا أهم تطوّر في تحالفاتنا منذ نهاية الحرب الباردة، يسعدني أيضاً أن أعلن أنه للمرة الأولى، ستنشئ اليابان والولايات المتحدة وأستراليا شبكة صواريخ جوية وبنية دفاعية" مؤكّداً أن تعزيز التحالف العسكري مع اليابان هو لأسباب "دفاعية".

من جهته، دعا رئيس الوزراء الياباني إلى "السلام والاستقرار" على خلفية التوترات بين الصين وتايوان.

وفي إشارة إلى التقارب بين واشنطن وطوكيو، أشار بايدن إلى أن يابانياً سيكون أول رائد فضاء غير أمريكي يهبط على سطح القمر كجزء من مهمة فضائية أمريكية.

كما أشاد الرئيس الأمريكي، خلال استقباله رئيس الوزراء الياباني في البيت الأبيض الأربعاء بـ"الشراكة الثابتة" بين البلدين.

واستقبل بايدن كيشيدا الذي يقوم بزيارة تتمحور حول تعزيز العلاقات في مجال الدفاع بين البلدين الواقعين في منطقة المحيط الهادئ في مواجهة طموحات الصين.

ووصف الرئيس الأمريكي ضيفه بأنه "صاحب رؤية وشجاع"، في مستهل زيارته التي ستتضمن كل مراسم التكريم التي ينص عليها بروتوكول البيت الأبيض لهذا الحليف الرئيسي في استراتيجية المنافسة الأمريكية مع الصين.

في العام 1912، أهدى رئيس بلدية طوكيو مدينة واشنطن الآلاف من أشجار الكرز التي تجذب كل ربيع السياح إلى العاصمة الأمريكية.

وقال جو بايدن "تمامًا كصداقتنا، هذه الأشجار خالدة وملهمة".

وفي مجاملة لبايدن، أشار كيشيدا إلى أن بلاده ستهدي واشنطن 250 شجرة إضافية لمناسبة الذكرى الـ 280 لتأسيس الولايات المتحدة في 2026.

وقال إن الشراكة بين البلدين على غرار شجرة الكرز التي تزهر "ستستمر في التطور والترسخ".

وشاركت زوجتا الزعيمين جيل بايدن ويوكو كيشيدا، في حفلة الاستقبال التي يليها اجتماع عمل ثم مأدبة عشاء.

ورئيس الوزراء البالغ 66 عاماً هو أول مسؤول ياباني يحظى باستقبال رسمي في زيارة لواشنطن منذ شينزو آبي في 2015.

ويؤكد ذلك على الأهمية التي يوليها الرئيس الأمريكي، لتعزيز التحالفات لمواجهة دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران، في عالم تتزايد فيه التوترات.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحافة قبل الزيارة "إنها قمة استثنائية وتاريخية".

وسيلقي كيشيدا الخميس، كلمة في مجلسي الكونجرس الأمريكي قبل أن يستقبله بايدن مرة أخرى، إلى جانب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس (نجل الدكتاتور الفلبيني السابق).

والخميس سينظم الرئيس الأمريكي، أول قمة ثلاثية بين اليابان والفلبين والولايات المتحدة.

وعلى الأرجح سيكون الملف الوحيد الشائك لزيارة رئيس الوزراء الياباني هو الجدل الدائر حول الاستحواذ المعلن لشركة الصلب شركة "نيبون ستيل" اليابانية على الشركة الأمريكية العملاقة "يو اس ستيل".

ويعارض الرئيس الديمقراطي عملية الاستحواذ التي قد تلعب دوراً في حملة إعادة انتخابه أمام نظيره دونالد ترامب.