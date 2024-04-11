شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة تقديم الشيشة بمقاهى مصر برسوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون تراخيص المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، ضوابط محددة على المقاهي والكافيهات الالتزام بها حتى تتمكن من إدراج خدمة النارجيلة "الشيشة"، ضمن خدماتها لروادها.

وقد نص القانون على رسوم تتراوح من 600 جنيه إلى 10 آلاف جنيه حسب مساحة المحل وموقعه، فإذا كان المقهى يقع داخل القرى والنجوع فإن رسوم تقديم الشيشة تبدأ من 600 جنيه وتصل إلى 800جنيه، وتبلع 600 جنيه عندما تتراوح مساحة المقهى من 16 إلى 30 متر، و650 جنيه من مساحة 31 إلى 50 متر، و700 جنيه من 71 إلى 90 متر، و 800 جنيه من 91 متر فأكثر.

ونص القانون أنه إذا كانت تلك المقاهي تقع في المدن والأحياء، فإنها تتراوح من 3 آلاف جنيه وحتى 8 آلاف جنيه، حيث تبلغ 3 آلاف جنيه للمقاهي من مساحة 1 إلى 15 متر، و3500 جنيه من 16 إلى 30 متر، و4500 جنيه من 31 متر إلى 50 متر، و 5500 جنيه من 51 إلى 70 متر، و6500جنيه من 71 إلى 90 متر، في حين تصل تلك الرسوم إلى 8 آلاف جنيه لمساحة 91 متر فأكثر.