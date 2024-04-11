مع فجر ثاني أيام العيد.. الاحتلال يعتقل فلسطينيين.. ومستعمرون يحروق منزلًا وسيارة

ياسر رشاد - القاهرة - مع مطلع فجر اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، تواصل قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية أعمالها الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت القوات فجر اليوم الخميس، خمسة مواطنين من مدينة طولكرم وضاحية شويكة شمالها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية إنه تم اعتقال قوات الاحتلال للمحرر"فؤاد الشلبي" بعد مداهمة منزله في عزبة الطياح، و"يمان شديد" من منزله في عزبة الجراد شرق طولكرم، و"صهيب غانم الشيخ غانم" والمحرر "أحمد الشبخ غانم" من ضاحية شويكة، ودارت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحامهم للضاحية.

وأفادت مراسلة "وفا" أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الجنوبي قادمة من بوابة شوفة، واتجهت صوب ضواحي العزب وتحديدًا عزبة الطياح وعزبة ناصر وعزبة الجراد، وجابت شوارعها وتمركزت في عدة محاور فيها.

اقتحام قوات الاحتلال لحي الأقصى واعتقال شيخ المسجد

كما جابت آليات الاحتلال احياء مدينة طولكرم الغربية والشرقية والشمالية، قبل أن تقتحم حي الأقصى في ضاحية شويكة شمال المدينة، وداهم جنود الاحتلال احد المساجد في الحي وقاموا بتفتيشه واعتقلوا الشيخ "مهدي ملاح" بعد الاتصال به للحضور للمسجد .

فيما اعترضت إحدى آليات الاحتلال مركبة كان يستقلها شابا اثناء مروره على دوار اليونس المؤدي لضاحية شويكة، وقامت بصدمها وأحدثت اضرار مادية فيها، وتفتيشها واستجواب سائقها دون ان يبلغ عن اصابات .

مستعمرون يحرقون منزلا في نابلس

وعلى صعيد أخر، احرق مستعمرون، فجر اليوم، منزلا ومركبة في بلدة اللبن الشرقية، جنوب نابلس، وقالت مصادر محلية إن مستعمرين تسللوا الى اللبن الشرقية، وأضرموا النار بمنزل ومركبة، قبل ان يتصدى لهم الأهالي.