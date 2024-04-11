"الصحة" تحدد 4 إرشادات لمريض السكر خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حدددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عددًا من الإرشادات يجب اتباعها من جانب مريض السكر في عيد الفطر.

وفقًا لمنشور الوزارة عبر "فيسبوك"، فإن أبرز الإرشادات التي يجب اتباعها من جانب مريض السكر في عيد الفطر، هي استشارة الطبيب.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أبرز الإرشادات التي يجب اتباعها من جانب مريض السكر في عيد الفطر، كما يلي:

- استشر الطبيب عن جرعات العلاج والغذاء المناسب بعد رمضان.

* احرص على قياس السكر باستمرار في العيد.

* قلل من تناول الحلويات والكحك وعدم إضافة السكر عليه.

* تجنب المشروبات الغازية.