بايدن يحض مجلس النواب على التصويت فورا على حزمة دعم أوكرانيا

حض الرئيس الأميركي جو بايدن مجلس النواب على التصويت فورا على حزمة دعم عسكري لأوكرانيا بقيمة عشرات مليارات الدولارات.
واكد بايدن للصحافيين بعد استقباله رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا انه "ثمة دعم ساحق لأوكرانيا لدى غالبية الديمقراطيين والجمهوريين. يجب أن يتم التصويت الآن".
وطرحت إدارة بايدن منذ العام الماضي حزمة مساعدات لكييف بقيمة 60 مليار دولار، تأمل في أن تمكّنها من الاستمرار في التصدي للغزو الروسي الذي بدأ قبل أكثر من عامين.
وأقر مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين هذه الحزمة، لكنها لا تزال عالقة منذ أشهر في مجلس النواب حيث الغالبية جمهورية. ورفض الجمهوري مايك جونسون الذي انتخب رئيسا للمجلس بفارق ضئيل، الدعوة للتصويت على حزمة الدعم خشية إثارة حفيظة الجناح اليميني المتطرف في الحزب.
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