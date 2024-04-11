أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: إذا هاجمت إيران أراضينا مباشرة فسنرد بالمثل

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم بأن "قائد القيادة الوسطى الأميركية قد يزور إسرائيل غدا للتنسيق بشأن هجوم إيراني محتمل"، مشددين على انه "نستعد لهجوم إيراني مباشر محتمل وغير مسبوق بالصواريخ والمسيرات

واكدوا انه "إذا هاجمت إيران أراضينا مباشرة فسنرد بالمثل، وتواصلنا مع واشنطن بشأن إمكانية الحد من رد ايران عبر رسائل تحذير وإبراز القوة

وكشف الموقع نقلا عن المسؤولين الاسرائيليين ان "التنسيق الإسرائيلي الأميركي شمل الدفاع الجوي والصاروخي المشترك في المنطقة".