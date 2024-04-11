شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات تدوي في خاركيف وزابوريجيا بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف عبر تيليجرام بسماع دوي انفجارات في مدينة خاركيف الأوكرانية صباح الخميس، إذ تتعرض لهجوم بصواريخ روسية.

وعلى نحو منفصل، قال حاكم زابوريجيا بجنوب أوكرانيا إيفان فيدوروف إن انفجارات دوت في المنطقة، وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن هناك المزيد من صواريخ كروز في الجو.

