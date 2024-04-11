شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات جبال الأورال الروسية.. المياه لا تزال ترتفع والتوقعات غير مطمئنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر الكرملين أمس الأربعاء أن مياه الفيضانات التي غمرت مناطق جنوب جبال الأورال الروسية تواصل الارتفاع وتقترب من مناطق أخرى.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن التوقعات غير مطمئنة وإن الرئيس فلاديمير بوتين على علم بأحدث التطورات. وزارة الطوارئ في قازاخستان

قالت وزارة الطوارئ في قازاخستان أمس الأربعاء إنه تم إجلاء ما يربو على 96 ألف شخص في البلاد منذ بدء الفيضانات التي ألحقت أضرارا بالمناطق الغربية والشمالية والوسطى والشرقية.

فيما ذكرت وكالة تاس للأنباء أمس الأربعاء، نقلا عن السلطات في منطقة أورينبورج في روسيا، إن عدد من تم إجلاؤهم بسبب الفيضانات في المنطقة ارتفع إلى 7700 شخص.قالت وزارة الطوارئ في قازاخستان اليوم الأربعاء إنه تم إجلاء ما يربو على 96 ألف شخص في البلاد منذ بدء الفيضانات التي ألحقت أضرارا بالمناطق الغربية والشمالية والوسطى والشرقية.

فيما ذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم الأربعاء، نقلا عن السلطات في منطقة أورينبورج في روسيا، إن عدد من تم إجلاؤهم بسبب الفيضانات في المنطقة ارتفع إلى 7700 شخص.

