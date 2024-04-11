القيادة المركزية الاميركية: نفذنا عملية انزال جوي للمساعدات الانسانية في شمال غزة

اعلنت القيادة المركزية الاميركية انها اجرت عملية انزال جوي للمساعدات الانسانية في شمال غزة لتقديم الاغاثة الاساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الدائر. وبحسب القيادة تضمنت العملية المشتركة أربع طائرات من طراز (سي-130) تابعة للقوات الجوية الأمسركية وجنود من الجيش الأميركي متخصصين في التسليم الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية.

وتابعت :"انزلت طائرات سي-130 الأمريكية أكثر من 50680 وجبة طعتم على شمال غزة ، وهي منطقة ذات حاجة ماسة ، مما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية".

واكدت انه " حتى الآن ، قامت الولايات المتحدة بإنزال ما يقرب من 852 طنا من إمدادات المساعدات الإنسانية. خلال مهمة اليوم ، هبطت إحدى الحزم في المياه الضحلة بالقرب من الشاطئ، وتساهم عمليات الانزال الجوي للمساعدات الانسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومة الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الانسانية".