لليوم الثاني على التوالي.. أمريكا تجري عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت القيادة المركزية الامريكية، تفاصيل عمليات الانزال الجوي الأخيرة الخاصة بالمساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

وأوضحت القيادة عبر حسابها الرسمي بالعربي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها قامت أمس في حوالي الساعة 1:08 ظهرا (بتوقيت غزة)، أجرت القيادة المركزية الامريكية عملية انزال جوي للمساعدات الانسانية في شمال غزة لتقديم الاغاثة الاساسية للمدنيين المتضررين من الاحداث الدائرة في غزة، والمقصود هنا (الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة).

فيما أعلنت القيادة أن العملية المشتركة تضمنت أربع طائرات من طراز (سي-130) تابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في التسليم الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية، وانزلت طائرات سي-130 الأمريكية أكثر من 50680 وجبة طعام على شمال غزة، وهي منطقة ذات حاجة ماسة، مما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة، قامت حتى الآن بإنزال ما يقرب من 852 طنا من إمدادات المساعدات الإنسانية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها تساهم بعمليات الانزال الجوي للمساعدات الانسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومة الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الانسانية، وتعد عمليات الانزال الجوي هذه جزءا من جهد متواصل لديها، ويستمر التخطيط لعمليات انزال جوي للمساعدات لاحقا.

وكانت القيادة نشرت أمس أنها أجرت عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة يوم 9 أبريل، وصل لما يزيد عن 50،600 وجبة طعام علي شمال غزة.