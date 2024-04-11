وزير الداخلية الإسرائيلي: لا سبب يمنع الحريديم من الانضمام إلى الجيش

أكد وزير الداخلية الاسرائيلي موشيه أربيل، أن " لا سببا يمنع الحريديم من الانضمام إلى الجيش".
وقبل اسبوعين، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمراً بتجميد أموال المدارس الدينية اليهودية والذي اعتبر "إطاراً قانونياً" لوقف إعفاء طلبتها من الانضمام للخدمة العسكرية.
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