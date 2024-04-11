نفذت القوات الروسية ما لا يقل عن عشر ضربات جوية استهدفت "منشآت حيوية" في مدينة خاركيف الأوكرانية.
وأوضح رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف عبر تلغرام أن الجيش الروسي استخدم "الصواريخ" لضرب ثاني المدن الأوكرانية تعدادا للسكان.
واعلن سلاح الجو الأوكراني في وقت سابق إن حوالى تسع قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95ام اس" تحلق في الأجواء ويشتبه في أنها تستعد لإطلاق صواريخ باتجاه أوكرانيا.
وفي منطقة زابوريجيا في جنوب البلاد، أشار الحاكم إيفان فيدوروف إلى سماع "انفجارات" صباح الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم خاركيف: القوات الروسية نفذت 10 ضربات جوية على المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.