حاكم خاركيف: القوات الروسية نفذت 10 ضربات جوية على المنطقة

نفذت القوات الروسية ما لا يقل عن عشر ضربات جوية استهدفت "منشآت حيوية" في مدينة خاركيف الأوكرانية.

وأوضح رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف عبر تلغرام أن الجيش الروسي استخدم "الصواريخ" لضرب ثاني المدن الأوكرانية تعدادا للسكان.

واعلن سلاح الجو الأوكراني في وقت سابق إن حوالى تسع قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95ام اس" تحلق في الأجواء ويشتبه في أنها تستعد لإطلاق صواريخ باتجاه أوكرانيا.

وفي منطقة زابوريجيا في جنوب البلاد، أشار الحاكم إيفان فيدوروف إلى سماع "انفجارات" صباح الخميس.