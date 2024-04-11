رئيس كوريا الجنوبية تعهد بإصلاح شؤون الدولة بعد الهزيمة التي مني بها حزبه في الانتخابات

تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، بـ"إصلاح شؤون الدولة بعد الهزيمة التي مني بها حزبه أمام المعارضة في الانتخابات العامة". واكد انني "سأحترم بكل تواضع إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات العامة، وأقوم بإصلاح شؤون الدولة وبذل قصارى جهدي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعيشة الناس". هذا وأعلن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية استقالته من منصبه بعد الهزيمة الانتخابية.

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