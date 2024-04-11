تفاصيل إسقاط الجيش الأمريكي ل11 مسيرة لجماعة الحوثيين

ياسر رشاد - القاهرة - مع استمرار هجمات جماعة الحوثيين على السفن الأمريكية وغيرها ممن يدعون الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، أكد الجيش الأميركي، اليوم الخميس، أنه أسقط 11 طائرة مسيّرة تابعة لجماعة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وجاء ذلك بعد إعلان المتمردون أنهم استهدفوا سفنا إسرائيلية وأميركية قبالة خليج عدن، وذكرت القيادة الوسطى الأميركية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا أن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون أمس الأربعاء، و8 طائرات في وقت لاحق من اليوم نفسه، معتبرة أن الطائرات المسيّرة تمثل تهديدا وشيكا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة، وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

وكان الحوثيون، أعلنوا أمس الأربعاء، استهداف أربع سفن في خليج عدن، مشيرين إلى أن إحداها سفينة حربية أميركية، وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، أنه تم استهداف السفينتين الإسرائيليتين (MSC DARWIN) و(MSC GINA) مجددا في خليج عدن، فضلًا عن استهداف السفينة الأميركية (MAERSK YORKTOWN) والسفينة الحربية الأميركية تم استهدافها في خليج عدن.

ومن جانبه ذكرت تقارير أن الطيران الأميركي والبريطاني شن مساء الأربعاء، ثلاث غارات على "أهداف حوثية".

يشار إلى أنه منذ العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة في شهر أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين تضامنها مع الجانب الفلسطيني وقامت باستهداف سفن الدول الداعمة للكيان الصهيوني والتي تمر عبر البحر الأحمر.

فيما توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على عرقلة حرية الملاحة وتعرضها للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية بسبب تلك الهجمات.