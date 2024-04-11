الجيش الإسرائيلي: الفرقة 162 بدأت عملية عسكرية مباغتة في وسط قطاع غزة

اعلن الجيش الإسرائيلي أن "الفرقة 162 بدأت عملية عسكرية مباغتة في وسط قطاع غزة، وسلاح الجو أغار على أهداف إرهابية فوق الأرض وتحتها وسط قطاع غزة". واكد الجيش ان "العملية العسكرية وسط القطاع تتم بتوجيه استخباراتي دقيق، وقواتنا عثرت على منصات لإطلاق الصواريخ خلال عمليتها التي بدأتها وسط القطاع". وفي وقت سابق، كشفت اذاعة الجيش الاسرائيلي أن "الجيش بدأ عملية عسكرية في محيط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

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