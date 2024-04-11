اقدموا مجهولون على إحراق سيارة إسعاف لـ"الحزب السوري القومي" في بيصور، بعد اعتداء تعرّض له مركز لـ"القومي" أيضاً في بلدة جديتا البقاعية أمس.
ودانت وكالة داخلية الغرب في الحزب "التقدمي الاشتراكي" حادثة إحراق الإسعاف، مستنكرةً هذا العمل، وأهابت بـ"الأجهزة الأمنية القيام بالإجراءات اللازمة والفورية لكشف الملابسات وتقديم المرتكبين إلى العدالة".
كانت هذه تفاصيل خبر إحراق سيارة إسعاف لـ"الحزب السوري القومي" في بيصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.