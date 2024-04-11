اقدموا مجهولون على إحراق سيارة إسعاف لـ"الحزب السوري القومي" في بيصور، بعد اعتداء تعرّض له مركز لـ"القومي" أيضاً في بلدة جديتا البقاعية أمس.

ودانت وكالة داخلية الغرب في الحزب "التقدمي الاشتراكي" حادثة إحراق الإسعاف، مستنكرةً هذا العمل، وأهابت بـ"الأجهزة الأمنية القيام بالإجراءات اللازمة والفورية لكشف الملابسات وتقديم المرتكبين إلى العدالة".