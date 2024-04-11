إسرائيل تشن غارات جوية على العشرات من البنى التحتية بالنصيرات

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، شن غارات جوية على مشارف مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، بأن الفرقة 162 أطلقت الليلة الماضية حملة عسكرية مباغتة في وسط قطاع غزة، حيث شنت غارات جوية على العشرات من البنى التحتية في مخيم النصيرات.

وتابع الجيش أنه وقبل دخول القوات إلى المنطقة، قام سلاح الجو الإسرائيلي بطلعات جوية هجومية على العشرات من البنى التحتية وسط القطاع.

وأضاف: "مجموعة القتال التابعة للواء 401، ومجموعة القتال التابعة للواء الناحال، والوحدات الأخرى تحت قيادة الفرقة 162 بدأت الليلة الماضية حملة مباغتة لتدمير البنى التحتية في وسط قطاع غزة".

وقال الجيش: "تم تنفيذ النشاط المشترك للقوات المناورة وسلاح الجو بناء على توجيه استخباراتي دقيق يشير إلى وجود بنى تحتية والعديد من المخربين في المنطقة".

وقد تم خلال هذه العملية العثور على عدة منصات لإطلاق القذائف الصاروخية في المنطقة.

وبلغت حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من 33360 شخصا، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، أن الجيش بدأ اليوم عملية عسكرية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة المحاصر.

تعميق العمليات العسكرية

وأضاف الوزير المتطرف بأنه سيتعين على القوات الإسرائيلية تعميق العمليات العسكرية في رفح ودير البلح والنصيرات، مؤكداً أن جزءا من ذلك بدأ اليوم.

كما زعم في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح لتفكيك كتائب حركة حماس وإنهاء وجودها العسكري بالقطاع.

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أن العملية العسكرية بدأت بضواحي مخيم النصيرات بسلسلة من الغارات.

وقبل هذه الإعلانات، أفادت وسائل إعلامية فلسطينية فجر اليوم، بوقوع 5 قتلى في قصف إسرائيلي على المخيم.

وذكرت أن الضربة الإسرائيلية استهدفت مدرسة وعمارة سكنية في المخيم، لافتة إلى قصف مدفعي وجوي عنيف في شمال النصيرات، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وكانت "وكالة الأنباء الفلسطينية" قد أكدت مقتل 14 شخصاً على الأقل، وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات مساء الثلاثاء الماضي.

أتت هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه جرى تحديد موعد الاجتياح الإسرائيلي لرفح، الملجأ الأخير للفلسطينيين النازحين في غزة، دون الكشف عن هذا الموعد.

فيما أكدت الولايات المتحدة الاثنين الماضي، عدم علمها بهذا الموعد.