الرئيس الفنلندي يدعو الناتو إلى الاستعداد "للصراع" مع روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستاب، الذي انضمت بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الحلف إلى الاستعداد لـ"صراع محتمل مع روسيا"، لكنه يرى أن ذلك غير مرجح، في حين أعلنت موسكو مرارا أنها لا تنوي الدخول في صراع مع الحلف.

ودعا ستاب زعماء دول الناتو الأخرى إلى إعداد جيوشهم للصراع المحتمل بدلا من الظهور بالمظهر "العدائي" في خطابهم ضد روسيا.

ووفقاً للرئيس الفنلندي، فإن التحذيرات العامة الأخيرة بشأن "التهديدات التي تواجه روسيا" تصرف انتباه الدول الأوروبية عن مساعدة نظام كييف وتدريب جيشه، وفي الوقت ذاته، لا يعتقد ستوب أن "موسكو ستهاجم إحدى دول الناتو قبل عام 2030"، وقد نفت روسيا مراراً وتكراراً هذه الاتهامات.

وقال الرئيس الفنلندي، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "أنا قلق بعض الشيء بشأن هذا الحديث العدائي إلى حد ما، بأن روسيا ستختبر المادة الخامسة (من ميثاق الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي) وأن أوروبا ستكون التالية. أعتقد أننا يجب أن نستعد لذلك، لكنني أعتقد أن هذا غير محتمل".

ودعا ستاب الدول الأوروبية إلى أن تصبح "أكثر فنلندية"، وبعبارة أخرى، أكثر استعدادا، وأضاف: "نحن بحاجة إلى الاستعداد للأسوأ لتجنبه"، ومن بين الإجراءات التي يعتقد أن الدول الأوروبية الأخرى يجب أن تأخذها في الاعتبار، ذكر ستوب التجنيد العسكري الإلزامي في فنلندا.

كما دعا دول الناتو إلى "دعم" أوكرانيا "مهما كان الثمن". ووفقا له، فإن فنلندا، نتيجة لهذا الدعم، تقوم بإفراغ "مرافق التخزين الخاصة بها" من الذخيرة، وعندها فقط ستقوم بتجديدها.

وقال أيضًا إن "البلاد ليست قلقة بشأن خطط روسيا لزيادة وجودها على طول الحدود الفنلندية"، مؤكدا أنهم "مستعدون لهذا".

وانضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، في 4 أبريل 2023.

روسيا تطلق صاروخ "أنجارا- آ5" من قاعدة فوستوشني الفضائية

تقوم روسيا بتجربة إطلاق الصاروخ انجارا، حيث أعلنت مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس الموافق 11 أبريل، أن اللجنة الحكومية الروسية سوف تسمح بإجراء محاولة ثالثة لإطلاق صاروخ "أنجارا- آ5"من قاعدة فوستوشني الفضائية.

وفي تمام الساعة 12:00 ظهرًا، بتوقيت موسكو (09:00 بتوقيت جرينتش) ينطلق الصاروخ، وذلك بعد إلغاء تجربة الإطلاق يومي 9 و10 أبريل.

وقال متحدث باسم "روسكوسموس" في تصريحات صحفية: "اليوم في قاعدة فوستوشني الفضائية، تمت الموافقة على إعادة التزود بالوقود وإطلاق أول صاروخ فضائي من طراز "أنجارا- آ5" بقرار من اللجنة الحكومية".

وأضاف أن "بداية مركبة الإطلاق لـ"أنجارا -آ5" مع المرحلة العليا لمركبة "أوروين" التي تحمل حمولة الاختبار، سوف تكون يوم 11 أبريل الساعة 12:00 بتوقيت موسكو من منصة الإطلاق "آيه1".

وقالت روسكوسموس يوم الثلاثاء إن الإطلاق الأول للصاروخ الفضائي "أنجارا -آ5" من قاعدة فوستوشني، المقرر في 09:00 بتوقيت جرينتش، تأجل إلى الأربعاء بسبب فشل في نظام ملء خزان الأكسدة المركزي.

وقال رئيس "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، إن المحاولة الثانية لإطلاق الصاروخ يوم الأربعاء أُلغيت أيضًا وتأجلت لمدة 24 ساعة على الأقل بسبب فشل في نظام التحكم في إطلاق المحرك.

وكانت روسيا أجلت أمس إطلاق الصاروخ الثقيل "أنجارا" Angara-A5، من ميناء فوستوشني الفضائي مرة أخرى، لمدة 24 ساعة على الأقل.

وقالت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أنه تم تأجيل أول اختبار إطلاق للصاروخ الحامل الثقيل Angara-A5 من ميناء فوستوشني الفضائي في الشرق الأقصى الروسي للمرة الثانية لمدة 24 ساعة على الأقل، وتم إعلان توقف الإطلاق عبر مكبرات الصوت في ميناء فوستوشني.

وجاء بالإعلان أنه يتعين على المشرفين على العمل الاستعداد للتوقف لمدة 24 ساعة، حسبما أفاد مراسل تاس من مكان الحادث.







