لوفتهانزا تعلق رحلاتها إلى إيران بسبب توترات الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن متحدث باسم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الخميس، أن الشركة قررت تعليق رحلاتها اليومية من وإلى إيران، لدواعٍ أمنية، حتى 13 أبريل الجاري.

وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "القرار جاء تمديدا لقرار كانت الشركة قد اتخذته، مطلع الأسبوع الجاري، بوقف رحلات الطيران اليومية من فرانكفورت إلى العاصمة الإيرانية طهران".

وأضاف المتحدث باسم الشركة أن "القرار جاء لتجنب وضع تضطر فيه أطقم الشركة للبقاء ليلا في طهران، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط".

يأتي ذلك بعدما ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، أن "هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل من قبل إيران أو حلفائها، ربما باستخدام صواريخ عالية الدقة، أمر لا مفر منه، ويمكن أن يحدث في الأيام المقبلة".

وقالت الوسيلة، نقلا عن مصادر مطلعة على المخابرات الأمريكية والإسرائيلية: "تعتقد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن الهجمات الصاروخية أو عبر الطائرات المسيرة الكبرى، التي تشنها إيران أو وكلاؤها ضد أهداف عسكرية وحكومية في إسرائيل، أصبحت وشيكة".

وأشارت المصادر إلى أنه "من الممكن أن يقع هجوم محتمل باستخدام صواريخ دقيقة، في الأيام المقبلة"، ونقلت عن مصدر لم يذكر اسمه، استنادا إلى تقييمات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، قوله: "إنها مسألة التوقيت، وليس ما إذا كان سيتم ذلك".

ووفقا لمصادر وكالة "بلومبرغ"، فإنه تم إبلاغ حلفاء إسرائيل الغربيين أن المنشآت الحكومية والعسكرية الإسرائيلية قد تتعرض للهجوم، لكن الأهداف المدنية لن تستهدف، وأبلغت إسرائيل بدورها، الحلفاء أنها تنتظر الهجوم قبل شن هجوم بري جديد ضد حركة حماس الفلسطينية في رفح جنوب قطاع غزة.

وتشير المعلومات الاستخبارية الغربية إلى أن الهجوم من قبل إيران وحلفائها قد لا يأتي بالضرورة من شمال إسرائيل، حيث يتمركز "حزب الله" اللبناني، بحسب الوكالة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

أمريكا تجدد دعمها لإسرائيل ضد هجمات إيران

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لإسرائيل، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها.

وأكد بلينكن لجالانت مجددًا التأكيد على أن حوادث مثل استهداف عمال منظمة "المطبخ المركزي العالمي" يجب ألا تتكرر.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيانها: "أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. وأكد الوزير بلينكن دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل وأوضح أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها".

ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن من خلال اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ورحب الوزير بلينكن بإعلانات إسرائيل الأخيرة عن خطوات عاجلة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحسين تنسيق وتنسيق المساعدات الإنسانية، مكررًا أن حوادث مثل الضربة على عمال "المطبخ المركزي العالمي، يجب ألا تتكرر أبدًا".

وشدد بلينكن، حسب البيان، على "أن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تنفذ بسرعة التزاماتها بشأن المساعدة الإنسانية ومنع الاشتباك وأن تلك الالتزامات يجب أن تستمر مع مرور الوقت".

وأمس، قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي إن الهجوم على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يعتبر هجوماً على الأراضي الإيرانية، مؤكداً أنه ستتم معاقبة إسرائيل على هذا الهجوم.

وقال في كلمة بمناسبة عيد الفطر إن "القنصليات والسفارات تعد جزءاً من أراضي الدول التابعة لها وحين هاجموا القنصلية الإيرانية في دمشق فكأنهم هاجموا أراضينا"، مضيفًا أن "الكيان الصهيوني الخبيث أخطأ في الهجوم على قنصليتنا وقد أضاف خطأً جديدًا إلى أخطائه من خلال الهجوم على قنصليتنا في دمشق، وهذا وفق الأعراف العالمية يعني هجومًا على أراضينا وعليه أن يتلقى العقاب المناسب على ذلك وسينال العقاب المناسب على هذا الهجوم".