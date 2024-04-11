جثة كرم عمران تثير الذعر في قنا.. والأمن يتدخل لحل اللغز

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثر الأهالي في محافظة قنا، اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على جثة شخص سبعيني طافية في ترعة، ما أثار حالة من الذعر.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على جثة شخص داخل ترعة في قرية كرم عمران.

وبالفحص تبين العثور على جثة "أحمد.ع.ح"، يبلغ من العمر 76 عامًا، داخل ترعة على طريق "مصر- أسوان الزراعي" الشرقي في قرية كرم عمران مركز قنا، تم انتشالها وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.