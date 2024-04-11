8 جنيهات لكيلو الطماطم بسوق الجملة اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس ثاني أيام العيد، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد "الخليج 365" أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم.

أسعار الخضروات

كيلو الطماطم: بين 4 و8 جنيهات.

كيلو البطاطس: بين 5 جنيهات و12.5 جنيه.

كيلو البصل: بين 10 جنيهات و 27 جنيها.

كيلو الكوسة: بين 4 و9 جنيهات.

كيلو الفاصوليا: بين 13 و19 جنيها.

كيلو الباذنجان البلدي: بين 4 و8 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي البلدي: بين 16 و20 جنيها.

كيلو الفلفل الحامي البلدي: بين 9 و11 جنيها.

كيلو الملوخية: بين 12 و18 جنيها.

كيلو الخيار الصوب: بين 5 جنيهات و 13 جنيها.

كيلو الخيار البلدي: بين 5 جنيهات و 13 جنيها.

كيلو البسلة: بين 13 و19 جنيها.

أسعار الفاكهة للكيلو

البرتقال أبو سرة: بين 9 جنيهات و13 جنيها.

اليوسفي: بين 3 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 14 و18 جنيها.

الجوافة: بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الفراولة: بين 8 جنيهات و20 جنيها.