عبد الساتر التقى السفير الفرنسي تطرق البحث إلى الأوضاع الراهنة

استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، بحضور مدير البروتوكول في السفارة زاهر أبي راشد، وتطرق البحث إلى الأوضاع الراهنة على الساحة اللبنانيّة.

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