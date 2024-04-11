انقطاع الانترنت في منطقة النبطية

يعاني مشتركو خدمة الانترنت الـDSL من اوجيرو منذ صباح اليوم، من انقطاع شامل نتيجة مشكلة طرأت على السنترالات كافة في منطقة النبطية، ولم يتم توضيح الاسباب حتى الساعة.

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