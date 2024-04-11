هنية أكد مواصلة التفاوض على صفقة إطلاق سراح الرهائن والأسرى

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، "مواصلة التفاوض على صفقة إطلاق سراح الرهائن والأسرى"، رغم مقتل 6 من أبنائه وأحفاده.
وشدد هنية في تصريح على مواصلة التفاوض على قاعدة الثوابت التي حددتها حركة "حماس" وهي إعلان وقف إطلاق نار صريح ودائم. انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وإعادة النازحين دون شروط. إدخال المساعدات وإعمار القطاع وعقد صفقة تبادل منطقية".
وقتل ثلاثة من أبناء هنية في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.
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